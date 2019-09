Das Lied war der Titeltrack seines 2018 erschienen Studioalbums. In dem Lied singt Gabalier Zeilen wie "Liebe ist die Kraft des Lebens/ die verglüht und nie zerbricht" oder "Lieben heisst auch zu vergeben/ Seelen finden keine Ruh/ wenn sie nicht in Liebe leben/ niemand liebt wie Du". Die Trennung von Gabalier und Schneider war am vergangenen Wochenende bekannt geworden.

Mit Verweis auf seine bisherigen Erfolge teilte Gabalier laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Freitag mit: "Ein solches Pensum kann selbst der stärkste Steirer nicht absolvieren, ohne an der ein oder anderen Stelle Kompromisse eingehen zu müssen. Das ist nicht ganz ungefährlich... denn nie darf man aus den Augen verlieren, was der eigentliche Motor hinter grossen Taten ist: die Liebe."