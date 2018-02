"Ich denke, es geht den meisten Menschen so, dass wir versuchen, unsere Erfahrung zu kontrollieren und mit ihr klarzukommen, und Mauern um das herum zu bauen, was wir sind und wer wir sind." Er wolle aber so viel wie möglich wissen, bevor er einmal die Erde verlasse. "Ich habe immer eine Offenheit für alle Impulse, die in mir entstehen können."

Von März an steht Garfield in "Angels in America" am New Yorker Broadway auf der Bühne. Das Theaterstück von Tony Kushner setzt sich mit der Homosexualität und Angst vor Aids in den USA der 1980er Jahre auseinander.

Der 34-Jährige hatte im vergangenen Juli Aufsehen erregt, als er sich als "schwuler Mann", "nur ohne den körperlichen Akt" bezeichnet hatte. Er hatte diese Aussage später zurechtgerückt - er habe nur über seine Rollenvorbereitung gesprochen, sagte er. Garfield war länger mit seiner Kollegin und Oscar-Preisträgerin Emma Stone liiert.