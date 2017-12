Sie hätten sich 2004 schliesslich auch am Set der Actionkomödie "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt und gut zusammengearbeitet, so die 42-Jährige im Gespräch mit dem "Hollywood Reporter". Die beiden Oscar-Preisträger drehten 2015 zusammen "By the Sea".

Während der Arbeit sei immer eine gewisse Schwere zu spüren gewesen, die nichts mit dem Film zu tun gehabt habe, erklärte die Schauspielerin. In dem Ehedrama, für das Jolie das Drehbuch schrieb und Regie führte, spielten die beiden Stars ein Paar in einer Beziehungskrise. Rund zehn Monate nach der Premiere des Films wurde bekannt, dass Jolie die Scheidung von Pitt eingereicht hat. Die beiden haben sechs gemeinsame Kinder.