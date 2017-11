"Meine Frau verbittet sich solche Versprechungen, weil sie nicht glaubt, dass ich sie einhalte", sagte Gabriel der "Bild am Sonntag". "Sie ist der festen Überzeugung, dass ich Arbeit brauche. Sie hat mal gesagt: 'Egal, wo und was du arbeitest, notfalls auch als Taxifahrer in Goslar, du würdest immer 12 bis 16 Stunden am Tag arbeiten'."

Das Paar hat zwei Töchter, Marie (5) und Thea (8 Monate). Gabriel hat aus einer früheren Beziehung noch eine weitere Tochter, die 28 Jahre alt ist.