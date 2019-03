Die Anklage gegen Smollett wurde bereits am Donnerstag erhoben. Der schwarze und offen schwul lebende Darsteller aus der TV-Serie "Empire" hatte Ende Januar behauptet, er sei auf dem Heimweg in seine Wohnung in Chicago Opfer eines rassistischen und schwulenfeindlichen Angriffs geworden. Die zwei mutmasslichen Angreifer hätten zudem ein Seil um seinen Hals gelegt.

Nach mehrwöchigen Ermittlungen wurden dann aber Vorwürfe gegen Smollett laut, den Angriff nur vorgetäuscht zu haben. Laut Polizei soll der Schauspieler vielmehr zwei Männer für die Inszenierung des Übergriffs angeheuert haben, weil er mit seiner Gage bei "Empire" unzufrieden gewesen sei. Smollett hat dies zurückgewiesen.