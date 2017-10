Weinstein habe ihre Karriere in den vergangenen 20 Jahren gefördert, so die 82-Jährige. Sie sei aber "komplett ahnungslos" gewesen was die Vorwürfe angehe, die "natürlich fürchterlich" seien.

Die "New York Times" hatte in der vergangenen Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem Schauspielerinnen und frühere Mitarbeiterinnen von Weinstein dem Produzenten sexuelle Belästigung vorwerfen. Der 65-Jährige wurde am Sonntag - nach dem Bekanntwerden weiterer Belästigungsvorwürfe gegen ihn - von seinem Filmstudio The Weinstein Company (TWC) entlassen.

Judi Dench bekam 1999 einen Oscar für ihre Darstellung der englischen Königin Elizabeth I. im von Weinstein produzierten Film "Shakespeare in Love". Im Laufe der folgenden Jahre erhielt sie Oscar-Nominierungen für weitere Filme, die von den Firmen des Produzenten auf den Markt gebracht wurden.

Auch weitere Weggefährten gehen auf Distanz zu Weinstein. So etwa Hollywood-Star George Clooney: "Es ist unentschuldbar. Anders kann man es nicht ausdrücken", sagte der 56-Jährige dem Online-Magazin "The Daily Beast". Er kenne Weinstein seit 20 Jahren, sei aber nie selbst Zeuge von anstössigem Verhalten des Produzenten geworden.

Die 68-jährige Oscar-Preisträgerin Meryl Streep reagierte mit Entsetzen auf die "beschämenden Nachrichten" über angebliche sexuelle Übergriffe. "Die furchtlosen Frauen, die ihre Stimmen erhoben haben, um diesen Missbrauch zu enthüllen, sind unsere Heldinnen", sagte die Schauspielerin.

Streep, die mit der Weinstein Company mehrere Filme drehte, erklärte aber, sie selbst habe von den Vorwürfen nichts gewusst. Das Verhalten des Filmmoguls sei "unentschuldbar", der Missbrauch von Macht sei aber weit verbreitet.