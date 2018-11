Der 36-Jährige lebt in der Slowakei, wo Bencic nach eigenen Angaben "all meine Sachen" hat. Wenn sie da an ihrer Fitness arbeite, dann könne sie mit ihrem Liebsten zusammen sein. Als Tennisprofi sind Beziehungen so schwierig", so die 21-Jährige weiter. Selbst ihre beste Freundin habe sie nun ein halbes Jahr nicht gesehen. Geschweige denn einen anderen Tennisspieler.

"Ein Mann, der zu Hause wartet - keine Chance!" Hromkovic, der nur das Beste für sie wolle, reise stattdessen oft mit. Das Paar legt dabei grossen Wert darauf, Privates und Berufliches zu trennen. "Wenn ich arbeite, sehe ich ihn wirklich als Trainer." Und sobald sie fit sei, sei seine Arbeit erledigt.