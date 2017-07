Ihre Mutter habe gearbeitet und so sei sie mit ihren Geschwistern häufig allein zu Hause und sich selbst überlassen gewesen, sagte die 36-Jährige der Augustausgabe des Magazins "Vogue". Die langjährige Gossip-Frontfrau hat sechs Geschwister.

Vor rund einem Monat brachte Ditto ihr erstes Solo-Album "Fake Sugar" heraus. Auf ihrer "World Tour 2017" ist sie kürzlich am Open Air St. Gallen und am Montreux Jazz Festival aufgetreten. Am 1. Oktober kehrt sie für ein weiteres Schweizer Konzert ins Zürcher Volkshaus zurück.