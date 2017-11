Der Erlös geht an die Organisation "The Lung Transplant Project", die Patienten von Lungentransplantationen unterstützt.

Der signierte 25 mal 20 Zentimeter grosse Filzhut stand am Montagmorgen bei 5500 US-Dollar. Der Gewinner der Auktion bekommt ausserdem ein Foto der Sängerin, auf dem sie den Hut trägt.

Die Kopfbedeckung ist nicht allein wegen des künstlerischen Videos und der erfolgreichen Tour besonders bekannt. Zum 36. Geburtstag der Sängerin hatten sich zahlreiche berühmte Frauen, darunter die frühere US-First-Lady Michelle Obama und Tennis-Star Serena Williams, im "Formation"-Outfit ablichten lassen, um Knowles zu gratulieren.

Auch Beyoncés Kollege Pharell Williams ("Happy") kramte in seinem Kleiderschrank nach einer Gabe für die Organisation. Auf derselben Auktionsseite können Fans ein Paar Turnschuhe (US-Grösse 9) ersteigern. Die Sneaker, die er selbst für einen deutschen Hersteller entwarf, sind an den Sohlen signiert und mit Losungen wie "Bitte entschuldige dich nicht" oder "Unterstützt unsere Frauen" beschriftet. Sie standen am Montag bei 2800 US-Dollar.