Björn Ulvaeus: Neue Abba-Songs kommen definitiv 2020

"Nächstes Jahr, definitiv. Das kann ich wahrheitsgemäss sagen", sagte der 74 Jahre alte Schwede der Deutschen Presse-Agentur. Näheres zum geplanten Erscheinungstermin von "I Still Have Faith In You" und "Don’t Shut Me Down" liess er offen.

Schon im April 2018 hatte die legendäre schwedische Popgruppe ("Waterloo", "Dancing Queen") um Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Ulvaeus und Anni-Frid "Frida" Lyngstad zwei neue Songs angekündigt. Erst hiess es, sie kämen Ende 2018, dann im Sommer oder Herbst 2019 - nun also 2020.