Das Feuer brach demnach am späten Donnerstagabend (Ortszeit) im Kellergeschoss aus. Einsatzkräfte brachten es noch in der Nacht unter Kontrolle. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

In dem Gebäude fanden offenbar Dreharbeiten für den Film "Motherless Brooklyn" unter der Regie von Edward Norton statt. In dem Streifen spielen unter anderem Bruce Willis, Alec Baldwin und Willem Dafoe mit. Gemäss unbestätigten Medienberichten soll Norton zum Zeitpunkt des Brandes am Set gewesen sein.