Price war von der TV-Produzentin Isa Dick Hackett beschuldigt worden, sie während der Comic-Con 2015 mit unflätigen Sprüchen wie "du wirst meinen Schniedel lieben" angebaggert zu haben. Hackett produziert für Amazon die Show "The Man in the High Castle", die auf dem gleichnamigen Roman ihres Vaters Philip K. Dick basiert.

Gemäss "New York Post" ist Roy Price sei ein enger Freund von Harvey Weinstein. Amazon arbeitet bei vielen Projekten mit der Weinstein Company zusammen. Gemäss einem Sprecher will das Unternehmen aber diese Kooperation überdenken.

Ein Detail am Rande: Roy Prices Braut, eine mehrfach ausgezeichnete Autorin, hätte an ihrer Hochzeit am 12. November ein Kleid der Designerin Georgina Chapman tragen sollen. Chapman ist Harvey Weinsteins Frau. Sie hat ihn nach den ersten Anschuldigungen der sexuellen Belästigung verlassen.