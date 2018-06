Der 21-jährige Stürmer beim FC Schalke 04 flog also spontan in die Schweiz, um das Baby willkommen zu heissen, wie "SI online" berichtete. Bleiben kann er allerdings nicht lange, denn für das Achtelfinalspiel am kommenden Dienstag muss Embolo spätestens zurück bei seiner Mannschaft in Russland sein.