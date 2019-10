Cathy Hummels nimmt sich Hasskommentare nicht zu Herzen

Es sei ganz normal, dass man nicht von allen gemocht werde, sagte die deutsche Moderatorin und Ehefrau von Fussballprofi Mats Hummels am Rande des People's Choice Award in der Kategorie "German Social Star" am Dienstagabend in München. Deshalb nehme sie sich die ganzen Hassnachrichten gar nicht zu Herzen. Hummels hat auf Instagram mittlerweile rund 511'000 Follower.

Ihr Tipp, mit Beleidigungen aus dem Netz umzugehen: Sich wirklich treu bleiben und sich selbst mögen. "Ich glaube, wenn man sich selber mag, sich akzeptiert und auch seine Schwächen kennt, dann hat man ein zufriedenes Leben", erklärte Hummels.

Sie sei auf Instagram immer 100 Prozent sie selbst. "Aber ihr kennt von der ganz echten Cathy vielleicht 20 Prozent - okay ich sage 50 Prozent." Die anderen 50 Prozent verberge sie in den sozialen Netzwerken zum Schutz ihrer Privatsphäre - und der ihrer Familie.