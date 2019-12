«Cats"-Darsteller Ian McKellen mag keine Katzen

Er sei zwar ein paar zutraulichen Katzen begegnet, sagte der britische Film- und Theater-Veteran der Deutschen Presse-Agentur in London. "Aber ich habe nur gedacht: Haut ab! Hört auf, euren Geruch auf mich zu übertragen."

Hunde seien ihm lieber, sagte der 80-Jährige, der besonders in seiner Rolle als Gandalf in der "Lord of the Rings"-Reihe weltberühmt wurde. "Hunde sind viel bedürftiger und geselliger, und sie sind Rudeltiere, also wollen sie Gesellschaft", sagte er. An Katzen störe ihn dagegen noch eine Sache: "Man kann nicht mit einer Katze spazieren gehen."