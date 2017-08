"Es braucht sich also niemand zu fürchten", versicherte das 46-jährige Supermodel der Zeitschrift "Architectural Digest".

In den Besitz des historischen Gebäudes Coldham Hill in der Gemeinde Stanningfield sind Schiffer und Vaughn relativ mühelos gelangt. Sie fragten die Vorbesitzer einfach, ob sie verkaufen wollen. "Im Grunde genommen haben wir an die Tür geklopft und gesagt 'wir lieben dieses Haus'", erzählte Schiffer der Architekturzeitschrift. "Die Leute hatten keine Ahnung wer wir waren und was wir dort wollten".

Kurze Zeit später heiratete das Paar in der Coldham Hall. Mittlerweile haben Schiffer und Vaughn drei Kinder - Caspar, 14, Clementine, 12, und Cosima, 7 - und das Tudor-Haus ist der Hauptwohnsitz der Familie.