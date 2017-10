Michael Mittermeier, Sie posten auf Facebook Selfies mit Ihrem Publikum. Warum?

Michael Mittermeier: Das hat eine selbstironische Note, denn ich mache mich vorher auf der Bühne darüber lustig. Auf Facebook schreibe ich danach immer einen kurzen Abriss, was in der jeweiligen Show passiert ist. Schrägerweise hab ich das Gefühl, dass ich 100 Kommentare mehr erhalten würde, wenn ich einfach schreiben würde: «Ich hab heute Spargel gegessen, die Kapern dazu waren schlecht.» Aber so ist das in diesem Netzwerk, ich spreche ja gerne von den asozialen Medien. Denn am Ende des Tages sind sie das auch. Es ist egal, was du schreibst. Irgendeiner beschimpft Dich immer. Das Persönliche geht oft verloren.

Und dennoch sind Sie sehr aktiv auf Facebook und Twitter? Sind dies wichtige Werkzeuge für die Promotion?

Ja, es ist eine Weiterführung des Auftritts. Ich pflege so meine Beziehung zu den Fans. Ich kann ja nicht mit allen Kaffee trinken. Und manchmal teile ich ihnen auch einfach etwas mit, das mir wichtig ist. Als Jerry Lewis starb, schilderte ich den Leuten, welchen Bezug ich zu ihm hatte.

Jerry Lewis war eines Ihrer Idole, ebenso Lenny Bruce. Legendäre Komiker aus den USA. Unsereiner saugte im VHS-Zeitalter die Nummern von Emil oder Otto auf. Wie kamen Sie zu so internationalen Vorbildern?

Emil und Otto waren schon auch meine Vorbilder. Die erste Solonummer, die ich je auf einer Bühne spielte, war eine von Emil. Da war ich zwölf und es war an einer Faschingsveranstaltung. Ich konnte die eingedeutschte Emil-Version – «Ogtern!» – sehr gut. Das Publikum in meinem bayrischen Heimatort war begeistert, die Leute glaubten, ich könne Schwyzerdütsch. Was natürlich nicht stimmte. Die amerikanischen Comedians entdeckte ich auf meinen Reisen. Eine Zeit lang flog ich jedes Jahr nach New York und kehrte immer mit einem Koffer voller Platten und Kassetten zurück: Ich hab sicher 200 Vinyls zu Hause, von US-Komikern wie Richard Pryor, Steve Martin ....