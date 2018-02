Die 57-Jährige konnte es vor einem Jahr kaum glauben, dass an den 10. SMA keine einzige Frau auftrat und 15 von 16 Preisen an Männer gingen - also alle Auszeichnungen ausser jene für den Best Female Solo Act. "Das hat mich so geärgert, dass ich den SMA einen Brief geschrieben und sie darauf aufmerksam gemacht habe", sagte die Politikerin zu "nau.ch".

Dieses Jahr seien die Nominationen nicht viel erhellender, fügte Mauch hinzu. Und beim Ausdruck "Frauenproblem" musste sie geradezu lachen. Dass die Debatte an den SMA und in den Medien geführt wird, hält die Stadtpräsidentin allerdings für positiv und wichtig. Deshalb sei auch sie erschienen, als Musikerinnen wie Eliane Müller (heuer nominiert für Best Female Solo Act), Brandy Butler oder La Nefera von ihren Erfahrungen erzählten. "Am Hauptevent bin ich dann aber nicht dabei."

Die SMA finden am (morgigen) Freitag im Zürcher Hallenstadion statt.