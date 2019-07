Die Tieraktivistin veröffentlichte auf Instagram ein Foto der beiden, auf dem auch der Verlobungsring zu sehen ist, wie das Nachrichtenportal News.com.au schrieb. "An meinem Geburtstag sagte ich 'Ja' und 'für immer' zur Liebe meines Lebens", schrieb sie darunter und ergänzte: "Lass uns jetzt endlich heiraten!".

Auch Chandler Powell nutzte die sozialen Medien, um seine Gefühle auszudrücken. Demnach machte er seiner Liebsten den Heiratsantrag in ihrem Lieblingszoo, dem Australia Zoo in Beerwah im australischen Bundesstaat Queensland. Dort verbrachten sie Bindis Geburtstag. "Sie sagte JA! Fast sechs Jahre zuvor trafen wir uns im Australia Zoo. Und ich verliebte mich sofort Hals über Kopf in ihre nette und aufmerksame Art, die so viel Wärme ausstrahlt."

Steve Irwin war 2006 von einem Stachelrochen ins Herz getroffen worden und daran gestorben. Der auch unter seinem Spitznamen "Crocodile Hunter" bekannte Tierliebhaber wurde 44 Jahre alt.