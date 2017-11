Das grosse Arbeitspensum bewältigt Hope mit einem "fantastischen Team", mit dem er auf der ganzen Welt zusammenarbeitet. "Zudem ist meine Frau Silvana ein Engel", sagte der 44-Jährige "blick.ch". Sie gebe ihm viel Unterstützung und Inspiration. In die Realität zurück hole ihn immer wieder sein Sohn. "Ihm ist es egal, ob ich ein grosses Konzert hatte, er will seinen Papa haben." Für ihn lege er sein Smartphone und die Geige dann in die Ecke, so Hope.

Mit 18 Jahren stand Hope auf der internationalen Bühne. Dafür hat er diszipliniert gearbeitet. Aber auch das andere Leben kam nie zu kurz. Gepflegt hat er "das ganze Programm". Fussball, er liebte "Star Wars" und "Batman", hat Halloween gefeiert. "Und klar, Mädchen haben mich interessiert, ich liebte das Kino, ging tanzen, abends habe ich mich heimlich von zu Hause weggeschlichen, jede Menge Quatsch gemacht."

Auch heute ist Hope dem Genuss nicht abgeneigt, isst reichlich Pasta, trinkt Bier, grillt gern. Besonders mag er Zürcher Geschnetzeltes, "deftig und herzhaft". Er macht aber auch Atem- und Streckübungen für die Arme und den Hals, hört Lady Gaga, Lenny Kravitz, Prince, David Bowie und Volksmusik.

Das Zürcher Kammerorchester (ZKO) leitet der südafrikanisch-britische Musiker seit einem Jahr. In der Saison 2017/2018 unter dem Motto "Art is in Residence" geht er experimentelle Verbindungen mit anderen Kunstformen ein.