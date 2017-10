"Wobei ich gleich dazu sagen muss: Alle sind immer so begeistert und sagen, wir leben im Goldenen Zeitalter des Fernsehens - ich glaube, wir leben schon wieder im Silbernen. Das Goldene Zeitalter ist schon wieder vorbei".

Die drei ganz grossen kulturprägenden Serien seiner Generation - "Die Sopranos", "Six Feet Under" und "The Wire" - seien schon "eine ganze Weile her, altmodisch und vor allem nicht wirklich übertroffen".

Bei der weltgrössten Bücherschau stellte Kehlmann seinen Roman "Tyll" vor. Das Werk spielt im Dreissigjährigen Krieg. Auf den letzten Seiten schlägt Kehlmann einen stark filmischen Tonfall ein.