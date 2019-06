Jürgen Habermas wird heute 90. Er ist – daran wird auch der Publikationsfuror eines Peter Sloterdijk nichts mehr ändern können – der berühmteste Philosoph im deutschen Sprachraum in der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts. Das Publizieren hat allerdings auch er nicht vernachlässigt: Zu den vielen tausend Seiten, die der Suhrkamp-Verlag von ihm schon herausgebracht hat, sollen in diesem Herbst noch 1700 Seiten «Auch eine Geschichte der Philosophie» kommen. Darin geht Habermas dem Verhältnis von Glauben und Wissen nach. Er ist uns das schuldig, weil er in den letzten Jahren offenbar dem Glauben noch gewisse Dinge abgewinnen konnte. Das erstaunte jene, die ihn schon länger als säkularen Denker kannten, doch ein wenig.

Berühmt ist Jürgen Habermas auch wegen seiner Formulierungen. Sprachprägungen, die sich derart in den zeitgenössischen Diskurs eingegraben haben, dass man ihre Herkunft gar nicht mehr kennt: «Wissenschaft und Technik als Ideologie», «Herrschaftsfreier Diskurs», «Die neue Unübersichtlichkeit», «Die Kolonialisierung der Lebenswelt» und – last but not least – «der zwanglose Zwang des besseren Arguments». Bekannt ist dafür noch, dass Habermas 1967 nach einer Disputation mit Rudi Dutschke der studentischen Protestgeneration «Linksfaschismus» vorwarf. Er hat das später zwar zurückgenommen, aber wer über 1968 die Nase rümpft, greift es doch gerne auf. Dabei gehörte Habermas quasi als «Junior-Mitglied» der Frankfurter Schule doch auch jener philosophischen Strömung an, aus der die Protestjugend damals schöpfte. «Der eindimensionale Mensch» und anderes von Herbert Marcuse war damals bekannter, dafür heute vergessener als die Schriften von Jürgen Habermas. Habermas war zwar Assistent von Theodor W. Adorno, aber gegenüber der Kritischen Theorie doch immer eigen- und selbstständig.