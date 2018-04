"Mit Leib und Seele sind wir Ehefrauen und Mütter und geben unser Bestes, um Ehe, Haushalt, Beruf und Kinder unter einen Hut zu bringen", schreiben die Sängerinnen auf ihrer Homepage. In ihren Liedern wollen Deborah, Nyna, Tabea, Ai-Yen, Isabelle und Cathryn Geschichten aus ihren Leben erzählen, wie sie schreiben.

Wie der "Blick" berichtete, stammen die Texte aus der Feder von Hit-Mill-Produzent Georg Schlunegger, der seinerseits mit seiner Band Heimweh grosse Erfolge feierte. Den ersten Live-Auftritt haben die sechs Freundinnen, die alle zwischen 31 und 46 Jahre alt sind, bereits in der Tasche: Am 5. Mai treten sie in der SRF-Show "Happy Day" auf.