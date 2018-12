Dr. Beat Richner und Pfarrer Ernst Sieber sind seit Jahrzehnten grossartige Vorbilder für soziales Engagement. Der eine rettet in Kambodscha Millionen Kinder, der andere setzt sich ein Leben lang für die Randständigen unserer Gesellschaft ein. Ernst Sieber stirbt am 19. Mai mit 91 Jahren, Beat Richner am 9. September mit 73. Ihr Schaffen wird hoffentlich unvergessen bleiben und nachwirken.

Auch die Kulturwelt erleidet 2018 namhafte Verluste. Mit Aretha Franklin (16. August, mit 76) und Montserrat Caballé (6. Oktober, mit 85) verstummten zwei der grössten Gesangsstimmen aller Zeiten. Franklin holte mit ihrer Verbindung von Soul mit Jazz und Hits wie «Respect» total 18 Grammys. Caballé galt als letzte grosse Operndiva und schaffte dank «Barcelona» – gesungen mit Freddie Mercury – auch den Sprung in die Popwelt.