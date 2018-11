"Mit 25-jährigen Profis, die frisch aus den USA von der Tanzakademie kommen und die ganze Tanzshows in nur wenigen Minuten verinnerlichen, kann ich nicht mehr Schritt halten. Es zu versuchen, wäre albern", so der Aargauer selbstkritisch im Gespräch mit der dpa. Er konzentriere sich daher bei Konzerten auf die Musik und andere Showeffekte. Das gelte auch für seine neue Tour "KaleidoLuna".

Diese startet Mitte Januar nächsten Jahres im Europa-Park in Rust. Geplant sind bis Juni 2019 rund 30 Konzerte in der Schweiz und in Deutschland. Mit seiner vergangenen Tour "Mystorial" hatte der Musiker, der seit 26 Jahren auf der Bühne steht, nach eigenen Angaben rund 150'000 Besucher angelockt.