Dolly Parton unterstützt «Black Lives Matter»

Country-Legende Dolly Parton (74, «I Will Always Love You") hat sich zu den Zielen der «Black Lives Matter"-Bewegung in den USA bekannt. «Ich verstehe, dass Menschen sich mitteilen wollen, gefühlt und gesehen werden wollen», sagte Parton in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem US-Magazin Billboard. «Und natürlich sind schwarze Leben wichtig. Denken wir, dass unsere kleinen weissen Ärsche die einzigen sind, die etwas gelten? Nein!»