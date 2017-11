"Time Magazine hat angerufen um zu sagen, dass ich WAHRSCHEINLICH zum 'Mann (Persönlichkeit) des Jahres' ernannt werde, wie letztes Jahr, aber ich müsste einem Interview und einem Foto-Shooting zustimmen", schrieb Trump am Freitag (Ortszeit) auf Twitter.

"Ich habe gesagt, dass wahrscheinlich nicht gut ist und habe abgelehnt. Danke trotzdem!"

In der Vergangenheit hatte Trump grossen Wert darauf gelegt, von dem Magazin zur "Persönlichkeit des Jahres" gewählt zu werden - in den Jahren 2012, 2014 und 2015 hatte er sich jedes Mal via Twitter darüber beschwert, dass "Time" ihn übergangen hatte. Im vergangenen Jahr hatte das Magazin ihm dann doch den Titel verliehen - ihn allerdings gleichzeitig als "Präsident der Geteilten Staaten von Amerika" bezeichnet.

Im Juni hatte die Tatsache Schlagzeilen gemacht, dass in mehreren Golf-Clubs des Milliardärs eine gefälschte "Time"-Titelseite mit Trump als Motiv hing. "Time" forderte das Abhängen der Fälschungen.

"Time" erklärte auf Twitter, Trump sei "inkorrekt", was die Art und Weise betreffe, wie das Magazin seine "Person des Jahres" wähle. Die Publikation äussere sich nicht über ihre Wahl, bis diese am 6. Dezember bekanntgegeben werde.