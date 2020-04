Dua Lipa «geniesst» Isolation in einer Airbnb-Unterkunft

Sie mache Dinge, zu denen sie normalerweise nicht komme. "Ich schlafe aus, lese ein Buch und hole TV-Shows nach", sagte die 24-Jährige im Interview des Senders BBC.

Dabei kann die zweifache Grammy-Gewinnerin die Isolation nicht mal zu Hause verbringen. Weil ihre Wohnung bei Renovierungsarbeiten im Haus überflutet wurde, war Dua Lipa noch vor der Ausgangssperre mit ihrem Freund Anwar Hadid in London in ein Airbnb gezogen. In der Unterkunft sitzt das Paar jetzt fest. "Mein Freund und ich sind das gewohnt", so Lipa. "Wir reisen viel und können uns überall zu Hause fühlen."

Inmitten der Isolation erschien gerade Dua Lipas neues Album "Future Nostalgia". Die Veröffentlichung wurde vorgezogen, nachdem die Musik im Internet aufgetaucht war. "Vielleicht musste es eben genau jetzt rauskommen und nicht später", sagte die Sängerin, die im Sommer beim mittlerweile abgesagten Glastonbury-Festival auftreten sollte.