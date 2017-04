Ein gemeinsames Foto von dem Moment, als sie es ihm gezeigt hatte, veröffentlichte die 42-Jährige auf ihrer Facebook-Seite. Im November hatte Hayali den damaligen US-Präsidenten in Berlin zu einer Diskussion getroffen. "Ich habe ja das eine oder andere Tattoo, und das wusste er ganz offensichtlich", sagte die Fernsehjournalistin in der Talkshow "3nach9" von Radio Bremen.

Obama habe sie gebeten, ihm eines davon zu zeigen. "Da ich mich jetzt nicht entblössen wollte, habe ich das genommen, was am naheliegendsten war. Und das ist eben das Handgelenk." In der Talkshow präsentierte Hayali am Freitagabend den Schriftzug zum ersten Mal in aller Öffentlichkeit.

Die Geschichte erinnert an die Debatte, die SRF-Moderatorin Bettina Bestgen nach ihrem Auftritt an der diesjährigen Verleihung des Schweizer Filmpreises in Genf auslöste. TV-Kritiker René Hildbrand ärgerte sich in aller Form darüber, dass "Glanz & Gloria" die 29-Jährige Bundesrat Alain Berset interviewen liess. "Eine so überladen bemalte Moderatorin lässt man nicht an einen Bundesrat ran", schrieb er auf "persoenlich.com".