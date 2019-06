Auf "No.6 Collaborations Project", das am 12. Juli erscheint, singt Sheeran unter anderem einen Song mit Sängerin Camila Cabello ("Havana") und Rapperin Cardi B. ("I Like It").

Ausserdem sind Bruno Mars, Eminem, 50 Cent und Khalid zu hören, wie der Brite auf Instagram mitteilte. Die erste Single, "I Don't Care" mit Justin Bieber, schoss im Mai in vielen Ländern an die ‎Charts-Spitze.

Der Singer-Songwriter Sheeran hatte mit seinen bislang drei Alben und mehreren Singles seit 2011 vielfach Platz 1 der Pop-Charts erreicht. Ausserdem erhielt er etliche Grammy- und Brit-Award-Auszeichnungen.