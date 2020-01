Elektroauto-Pionier Elon Musk jetzt auch Musiker

Am Freitag postete der 48-Jährige auf Twitter ein Video des Songs "Don’t Doubt Ur Vibe". Dazu stellte er Fotos, die ihn in einem Musikstudio zeigen, und schrieb: "Ich habe die Songtexte geschrieben und den Gesang beigesteuert!". Privat ist Musk nach US-Medienberichten seit einiger Zeit mit der Popsängerin Grimes (bürgerlicher Name: Claire Boucher) zusammen.