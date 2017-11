Einfach mit Journalisten drauflos zu quatschen so wie früher, das sei nicht mehr drin, sagte die 29-Jährige den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung". Denn was sie da sage, "steht für immer im Internet". Insgesamt werde sie erwachsener. "Ich posaune meine Gefühle nicht mehr bei jeder Gelegenheit so heraus wie früher."

Am Donnerstag startet in der Deutschschweiz Stones neuer Film "Battle of the Sexes", in dem sie die Tennis-Legende Billie Jean King spielt. Das Drama stand auch im Programm des 13. Zurich Film Festival Ende September.