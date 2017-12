"Schon die Idee, nicht gerne Steuern zu zahlen, ist absurd", sagte er der "Schweizer Illustrierten". "Leute, die sich jedes Jahr darüber aufregen, verpuffen nur unnötige Energie". An seinem Wohnort Bern zahlt der Luzerner besonders ausgiebig Steuern - sei's drum. Warum Leute nur wegen den Steuern an so hässliche Orte wie Wollerau SZ ziehen, könne er nicht verstehen.

Neben den Steuern hat Dobelli noch andere gewöhnungsbedürftige Vorlieben. Beispielsweise verfasst er seine Bücher im Liegen. Dabei nickt er nicht etwa zwischenhinein weg, sondern arbeitet ganz diszipliniert wie ein festangestellter Büezer. Schreibstau kennt er nicht und hält es mit seinem Kollegen Martin Suter, der sagt "Ein Schreiner hat auch keinen Hobelstau".

Die sozialen Medien hat Dobelli vor fünf Jahren aufgegeben - eine Glücksstrategie. "Facebook ist eine Neidmaschine", sagt er. Studien hätten nachgewiesen, dass Menschen nach einer Facebook-Session unglücklicher sind als vorher.