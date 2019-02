Eröffnet werden soll das fast 2000 Quadratmeter grosse Areal noch in diesem Jahr in einem Einkaufscenter in der kalifornischen Stadt Santa Monica. Laut Banks werde es "ein Ort, an dem jeder ein Model sein kann und Schönheit zelebriert wird."

Besucher sollen sich dort etwa beraten und stylen lassen. Wie das US-Online-Portal "WWD" berichtet, stammt der Name für den Themenpark von Banks' 2011 veröffentlichtem Buch mit dem gleichen Titel. Die 45-Jährige arbeitete lange als Model und moderierte die US-TV-Show "America’s Next Top Model".