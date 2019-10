Ex-Offizier James Blunt: Soldaten sind mitfühlender als Politiker

"Politiker mögen es sehr, eine Armee zu haben. Damit fühlen sie sich gross und stark. Sie schicken eine Armee und haben das Gefühl, sie könnten ihre Aggression ausleben", sagte der ehemalige Offizier der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Natur eines Soldaten sei weniger aggressiv.

"Er versucht, Menschen davon abzuhalten, einander zu töten. Denn wenn er es schafft, wird jeder am Ende des Tages lebendig nach Hause gehen können", so Blunt. Ein Soldat sei "mitfühlender, verständnisvoll und diplomatisch".

Am Beruf des Musikers liebe er, dass er Menschen vereine. "Während Politiker versuchen, uns zu spalten, spiele ich Musik."

Der Singer-Songwriter stammt aus einer Militärfamilie. Er selbst verbrachte seine Kindheit im westfälischen Soest, wo sein Vater stationiert war. Später machte Blunt eine Ausbildung an der Militärakademie und war im Kosovo im Einsatz. An diesem Freitag erscheint sein sechstes Studioalbum "Once Upon A Mind".