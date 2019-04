Das geht aus einem Instagram-Eintrag der Schauspielerin hervor: "So stolz auf diese drei wunderbaren Mädchen. Es ist eine Ehre, ihre Mutter zu sein", schrieb die 36-jährige Britin am Sonntag, dem britischen Muttertag. Das Ehepaar hat bereits zwei Töchter, Elva (3) und Dulcie (5).

In einer Talkshow meinte Dornan im Oktober, dass ihm zwar einerseits drei Kinder reichten. "Auf der anderen Seite machen wir sehr tolle Kinder. Vielleicht machen wir weiter, bis wir nicht mehr können, wenn meine Frau damit einverstanden ist."

Der 36-jährige irisch-britische Schauspieler spielt in der Verfilmung des Erotik-Bestsellers "Fifty Shades of Grey" den Geschäftsmann Christian Grey. Warner war in Filmen wie "Quills" zu sehen und veröffentlichte als Slow Moving Millie mehrere Songs.