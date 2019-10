Francis Ford Coppola nennt Superheldenfilme «abscheulich»

"Ich weiss nicht, was die Leute davon haben, immer wieder den gleichen Film zu sehen", sagte er Medienberichten vom Wochenende zufolge bei einer Preisverleihung in Lyon. "Wir sollten etwas vom Kino lernen und uns Erkenntnisse, Wissen und Inspiration aneignen."

Der 80-jährige US-Filmemacher, der Erfolgshits wie "Apocalypse Now" (1979) und "The Godfather" (1972, 1974, 1990) geschaffen hatte, springt damit seinem 76-jährigen Kollegen Martin Scorsese ("Good Fellas") zur Seite. Der hatte sich kürzlich ebenfalls überrascht über den grossen Erfolg der Comic-Verfilmungen gezeigt.

"Martin war freundlich, als er sagte, diese Filme seien "kein Kino". Er sagte nicht, dass sie abscheulich sind - so wie ich sie bezeichnen würde", sagte Coppola den Berichten zufolge weiter.

Der rund 30 Jahre jüngere US-Kollege James Gunn, der die Marvel-Filme "Guardians of the Galaxy" drehte, reagierte am Sonntag (Ortszeit) bei Instagram auf die Kritik. "Viele unserer Grossväter dachten, alle Gangsterfilme seien gleich und nannten sie oft "abscheulich"." Das gleiche gelte für Western und Science-Fiction-Filme. "Manche Superheldenfilme sind schlecht, manche wunderbar. Wie Western oder Gangsterfilme (oder einfach: Filme)."