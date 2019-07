Er kenne seine neue Freundin schon sehr lange, sagte Quinn, der sich 2008 nach dem Tod seiner Partnerin Lilli Blessmann aus der Öffentlichkeit zurückzog, der "Bild"-Zeitung. Sie sei erst sein Fan gewesen, habe in den 70er Jahren Autogrammkarten für ihn gestaltet und später an seinen Bühnenbildern gearbeitet.

Quinn schätzt die Vorzüge des Rentnerdaseins. "Wir können morgens ohne Probleme zwei Stunden lang frühstücken. Uns wird nicht langweilig", sagte der Sohn eines Kaufmanns und einer Journalistin, den es Anfang der 50er Jahre nach Hamburg verschlagen hatte. Seine 61-jährige Partnerin Rosi male, er repariere Uhren. Quinn hatte mit Hits wie "Junge, komm bald wieder" und "Heimweh" das Idealbild des singenden Seemanns verkörpert.

In die Öffentlichkeit will Quinn nicht zurück. "Einen Rücktritt vom Rücktritt wird es nicht geben", versicherte er, der in der jüngsten Vergangenheit sehr zurückgezogen gelebt hatte. Eine Geburtstagsgala für sich könne er sich nicht vorstellen. "Bloss nicht! Das wäre das Schlimmste. Wenn dann andere meine Lieder für mich singen."