Früher habe man Zirkuspferde mit Fransen und Troddeln dekoriert, das gebe es bei Knie seit langem nicht mehr. "Man will die Tiere in ihrer natürlichen Schönheit präsentieren", sagt der 72-Jährige vor dem Auftakt seiner Jubiläumstournee zum 100. Geburtstags des Circus Knie (ab 21. März) im Winterquartier in Rapperswil. "Sie machen nur Bewegungen, die sie in der Natur auch machen würden." Ausser Pferden gibt es bei Knies Jubiläumstour Schweine und Papageien in der Manege.

Der Zirkus Knie wird 100 Jahre alt: