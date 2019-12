Das sagte der 78-Jährige in einem am Montag vorab veröffentlichten Interview mit der Illustrierten "Bunte". Noch stecke er mitten in der Bewältigung dieses Schicksalsschlags, "aber der seelische Schulterschluss mit der Familie hilft mir sehr".

Angela Wepper war im Januar 2019 gestorben. Fritz Wepper spürt nach eigenen Worten heute eine "astrale Nähe" zu ihr, die ihn tröste. "Vor kurzem habe ich geträumt, dass sie neben mir liegt, am Leben ist und sagt: 'Ich bin immer bei dir.'"