Früherer R.E.M.-Sänger Stipe: Ich schäme mich so für Donald Trump

"Ich habe mir in New York ein T-Shirt gekauft, darauf steht in 14 Sprachen: "I'm sorry about our President"", sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich könnte mich als Amerikaner kaum mehr schämen, als ich es derzeit tue."

Er habe immer gedacht, "dass manche US-Präsidenten in unserer Lebenszeit furchtbar sind", sagte Stipe. "Aber wir hatten uns nie ausgemalt, dass es so schlimm sein könnte." Die Chancen Trumps auf die Wiederwahl in einem Jahr seien gross, befürchtet er. "Es muss also unbedingt eine Alternative für das amerikanische Volk geben."

Stipe hatte sich im Oktober mit seinem ersten neuen Solo-Song ("Your Capricious Soul") seit der R.E.M.-Auflösung 2011 als Musiker zurückgemeldet. Der Amerikaner engagiert sich damit für die weltweit aktive Klimaschutz-Bewegung Extinction Rebellion. "Das erste Jahr mit den Erlösen meiner Musikaufnahmen kommt voll Extinction Rebellion zugute."