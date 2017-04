"Wir alle wachsen mit bestimmten Geschmäckern auf, die uns vom Elternhaus vermittelt werden. Dies prägt und formt einen sehr stark", sagte der 40-Jährige im Gespräch mit "TV täglich". Gerade weil das Kochen und die Kulinarik so wichtig seien, stosse eine Kochshow im TV auf so grosses Interesse, glaubt der Promi-Koch.

Er selber kocht aktuell in der ProSieben-Sendung "Schudel on the Rocks" gemeinsam mit Schweizer Musikerin wie Baschi, Manillio oder Nicole Bernegger. Seine Gäste sucht er sich selber aus: Sie müssten auch "wirklich Lust und Zeit" haben.