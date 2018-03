Sie arbeite auf ein Bachelordiplom in Medien- und Sozialwissenschaften hin, berichten mehrere Medien. Im Hauptberuf ist die 25-Jährige offenbar seit längerem Wetterfee bei Telebasel und Moderatorin des Peoplemagazins "glam" beim selben Sender. Wie die letzten zwei Bachelorettes, Eli Simic, 29, und Zaklina Djuricic, 30, hat Smaijic serbische und dazu auch bosnische Wurzeln.

Die Online-Ausgabe der "Schweizer Illustrierte" hat Ex-Bachelor Vujo Gavric befragt, warum Balkan-Secondas in der Kuppelshow überproportional vertreten seien. "Wir Jugos sind Partybrüder- und schwestern. Als Barbesitzer erkenne ich diese Art Frauen auf Anhieb. Die bestellen nicht einfach ein Glas Wein, sie trinken die ganze Flasche oder gar nichts", erklärte Gavric. Leute, die auf den Putz hauen können, seien ganz einfach geeignet für Trash-TV-Shows.

Adela dagegen gibt sich romantisch: Ihr Ziel sei es, sich in der Kuppelshow erstmals in ihrem Leben so richtig zu verlieben, lässt die langhaarige Blondine mitteilen. Ob's klappt, lässt sich ab Montag, 16. April auf 3+ verfolgen.