Die beiden Musiker waren in den vergangenen Tagen bei einem gemeinsamen Frühstück und einer Radtour durch Los Angeles abgelichtet worden und wirkten dabei sehr vertraut. "Selena und Justin sind wieder zusammen", titelte am Donnerstag (Ortszeit) das Magazin "Us Weekly" unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle. Das "People"-Magazin dagegen berief sich auf einen "Insider" und schrieb, dass sich die beiden Ex-Partner momentan annähern würden. "Sie sind nicht offiziell Freund und Freundin."

Der 23-jährige Bieber ("Sorry") und die zwei Jahre ältere Gomez ("It Ain't Me") führten von 2011 bis 2014 eine On-Off-Beziehung. Der kanadische Sänger sagte 2015 in einem Interview über seine Musikerkollegin: "Ich werde nie aufhören, sie zu lieben." Offiziell haben sich die beiden zu einem möglichen Liebes-Comeback bislang nicht geäussert.