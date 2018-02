Die Geschwister haben zwar noch nicht viel Wettbewerbserfahrung, doch lassen sie sich davon nicht abschrecken. Sie erkennen in der Teilnahme eine grosse Chance für ihre musikalische Karriere: «Uns kennt man noch nicht so. Wir können eigentlich nicht sehr viel verlieren», erklärt Corinne Gfeller im Interview bei TalkTäglich.

Ein Song mit Botschaft

«Ich werde keine Steine werfen» heisst es im Song «Stones», mit dem sich das Duo für den ESC qualifizierte. In Zeiten von Cybermobbing und dem wachsenden Einfluss der sozialen Medien eine wichtige Botschaft. Ob das beim Publikum ankommt?

Für die Geschwister sei von Anfang an klar gewesen, dass sie auf so einer grossen Bühne eine Botschaft einbringen wollen. Wenn die Nachricht des Lied-Textes am Schluss auch nicht zu allen durchdringen wird — für sie wäre es auch ein Erfolg, wenn der Song nur ein paar Leute erreicht. Vielleicht überdenken diese dann in Zukunft, was sie als nächstes über jemanden auf Facebook und Co. posten.