Dies teilte die Stiftung MusiCares am Freitag (Ortszeit) mit. In früheren Jahren waren unter anderem die Country-Ikone Dolly Parton, Ex-Beatle Paul McCartney, Rocker Bruce Springsteen und Folklegende Bob Dylan von der Stiftung der Grammy verleihenden Recording Academy zur "Person Of The Year" gekürt worden.

Neben einem Gala-Konzert zu Ehren von Aerosmith am 24. Januar sind laut den Angaben ein Empfang und eine Versteigerung geplant. Der Erlös der Benefizveranstaltung fliesse bedürftigen Musikern zu, hiess es weiter.

Aerosmith ist im Jahr 1970 in Boston gegründet worden. Im kommenden Jahr wird die Band 50 Jahre alt. Neben "Crazy" gehören "Dream on", "I Don't Want To Miss A Thing", "Walk This Way" und "Cryin'" zu den grössten Hits der fünfköpfigen Band. In den kommenden Monaten stehen sie mit der Konzertreihe "Deuces Are Wild" in der Casino-Stadt Las Vegas auf der Bühne.