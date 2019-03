Innerhalb kürzester Zeit sei die 16-Jährige eine "Ikone einer neuen Jugend- und Protestbewegung" geworden, erklärten die Veranstalter am Dienstag. Die Schwedin werde den Preis am 30. März bei der Verleihung des Film- und Fernsehpreises in Berlin persönlich entgegennehmen.

"Sie zeigt, dass eine einzelne Stimme Gehör finden und etwas bewirken kann", erklärte die Goldene-Kamera-Redaktion. Am Vortag der Preisverleihung will Thunberg in Berlin am freitäglichen sogenannten Klimastreik teilnehmen.

Die Jugendliche hatte im Sommer vergangenen Jahres zunächst allein wöchentlich gestreikt. Seit Monaten boykottieren in vielen Ländern junge Leute aus Protest gegen mangelnde Klimaschutzbemühungen einmal pro Woche den Unterricht.

Am vergangenen Freitag wurde weltweit ein Höhepunkt erreicht: In mehr als hundert Ländern demonstrierten Kinder und Jugendliche für besseren Klimaschutz.