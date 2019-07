Er war am Wochenende in Stockholm in eine Schlägerei verwickelt und wurde am Mittwoch zusammen mit drei anderen festgenommen. Für den Musiker bedeutet dies, dass er seine Europatournee voraussichtlich absagen muss.

Das Gericht befürchtet, dass der Rapper mit dem bürgerlichen Namen Rakim Mayers fliehen könnte. Die Untersuchungshaft ist zunächst auf zwei Wochen angesetzt, doch sein Anwalt glaubt, ASAP Rocky könne bis August einsitzen, wenn die Verhandlung nicht früher angesetzt werde. Das sagte der Verteidiger dem Schwedischen Fernsehen SVT. Der Anwalt kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.