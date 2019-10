Halloween: Klum liess sich in New Yorker Schaufenster verkleiden

Das 46-jährige Model betrat am Donnerstag, umringt von einem Team aus Stylisten, PR-Leuten und Smartphones, den Raum eines grossen Internethändlers an einer Einkaufsstrasse in Manhattan.

Sie winkte ein paar Dutzend Schaulustigen vor dem Fenster zu und bekam immer wieder Handys gereicht, um ihre Social-Media-Kanäle zu bedienen. Das aufwendige Styling soll mehrere Stunden dauern.

Für ihre 20. Halloween-Party wird Klum von ihrem Team wie jedes Jahr extravagant verkleidet. Im vergangenen Jahr hatte sie sich als die knallgrüne Oger-Figur Fiona aus den "Shrek"-Animationsfilmen verkleidet - auch runzlige Oma, Vampir oder Ausserirdische war Klum schon.

Dieses Jahr hielt sie ihr Kostüm bis zur letzten Minute geheim: "Ich verrate nur eins", hatte Klum im Interview gescherzt. "Ich werde mich weder als Fuchs noch als Otter verkleiden."