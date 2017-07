Gefeiert werde im privaten Kreis mit der Familie, verriet der Kensington-Palast der Nachrichtenagentur dpa. Ob die 91-jährige Queen auch dabei sein wird, war nicht bekannt.

"George hat einen gesunden Appetit, er wird wahrscheinlich seinen ganzen Kuchen alleine essen", verriet Vater Prinz William bereits am Freitag bei einem Besuch in der Hamburger Elbphilharmonie.

Die vierköpfige Familie mit Herzogin Kate und der zweijährigen Prinzessin Charlotte beendete am Freitag einen fünftägige Besuch in Polen und Deutschland mit einem Abstecher in die Hansestadt.